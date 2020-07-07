СМИ сообщили о задержании советника главы «Роскосмоса» по подозрению в госизмене

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В Москве задержали советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

По данным федеральных СМИ, задержание может быть связано с делом о государственной измене. В «Роскосмосе» инцидент это пока не прокомментировали.

Иван Сафронов работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». Во время журналистской деятельности он занимался освещением деятельности оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности и военно-технического сотрудничества. В мае 2019 года он был уволен из «Коммерсанта» из-за материала о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В июне 2019 года ТАСС сообщал, что «Коммерсант» оштрафован за разглашение государственной тайны. В мае 2020 года Сафронов перешел работать в «Роскосмос» и стал советником гендиректора Дмитрия Рогозина по информационной политике.

