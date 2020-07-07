Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы

Советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США, рассказал адвокат Иван Павлов.

Следствие считает, что Сафронов передавал секретную информацию.

«Речь в обвинении идет о передаче сведений в Чешскую Республику в 2017 году. Через интернет», передает «Коммерсантъ» слова адвоката Ивана Павлова.

Он уточнил, что дело касается передачи военно-технической информации о поставках оружия России на Ближний Восток и Африку. Следствие полагает, что США стали конечным получателем секретных сведений от Сафронова.

Преступление, которое, по версии следствия, совершил Иван Сафронов, произошло во время его работы в «Коммерсанте». Следователь заявил, что с 2012 года журналист был завербован спецслужбами Чехии, а в 2017 году получил задание.

Адвокат заявил, что «никаких доказательств обоснованности подозрений представлено не было».

Сегодня Лефортовский суд Москвы избрал Сафронову меру пресечения в виде под стражей на срок 1 месяц и 30 суток. Он будет находиться под стражей до 6 сентября.

