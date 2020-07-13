Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в соборе Святой Софии

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратил внимание Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии. В ответ президент Турции пообещал обеспечить доступ к собору для всех желающих и сохранность в нем христианских святынь.

В прошлую пятницу Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора. Таким образом, он вновь стал мечетью. Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе предполагается провести 24 июля. Он заявил, что мнение других стран не изменит решения о статусе Святой Софии.