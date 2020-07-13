АО «Казанский Гипронииавиапром» будет присвоено имя Бориса Тихомирова

В эти минуты Татарстан прощается с Борисом Тихомировым, который умер в субботу 11 июля от обширного инфаркта, предположительно развившегося на фоне COVID-19. Он руководил казанским институтом «Гипронииавиапром». С его именем связано проектирование крупных промышленных сооружений российского ОПК, знаковых инфраструктурных объектов Казани и Иннополиса. Буквально в понедельник, 6 июля, он объявил, что слагает с себя полномочия директора, а вечером того же дня попал в больницу с высокой температурой.

На церемонии прощания присутствовали заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров, первый заместитель министра строительства РФ Ирек Файзуллин, вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков и другие представители деловой и политической элиты страны и республики. Церемонию провел руководитель Ассоциации предприятий и промышленников Татарстана Александр Лаврентьев.



Ранее сообщалось, что похороны пройдут в Казани, на Сухой реке. Однако племянница Тихомирова, Ксения, рассказала «Реальному времени» о том, что в соответствии с желанием покойного тело будет погребено в Смоленской области — рядом с могилами родителей Бориса Ивановича.

На церемонии прощания Игорь Насенков объявил, что казанскому институту «Гипронииавиапром» будет присвоено имя Тихомирова — по инициативе трудового коллектива. Эту информацию подтвердил «Реальному времени» и Сергей Раковец, который сейчас является временным генеральным директором института. По его словам, сейчас идет подготовка документации по этому вопросу.

