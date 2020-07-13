Главное о коронавирусе на 13 июля: в Татарстане штрафуют на пляжах, в Башкирии «ни одной позитивной весточки»

В Татарстане штрафуют людей на пляжах

За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая COVID-19, все контактные. Пять человек госпитализированы, 27 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (16 человек).

Всего в Татарстане зарегистрировано 5 029 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 906 человек, в том числе 30 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 23.



Сегодня в Казани прощаются с бывшим гендиректором ОАО «Казанский Гипронииавипром» Борисом Тихомировым. Он умер 11 июля от обширного инфаркта, предположительно, вызванного осложнениями от COVID-19.



Пять тысяч детей из Татарстана не смогут поехать в детские лагеря на море этим летом — из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор запретил вывоз детей на отдых в другие регионы.

Фото Максима Платонова

В Лаишево на пляже «Камское море» начали штрафовать отдыхающих. В администрации Лаишевского района напоминают, что пляжи в Татарстане будут открыты только на третьем этапе снятия ограничений.



Казанские театры открыли продажу билетов на спектакли нового сезона.



В Казани открылся парк аттракционов «Кырлай». Отдых в нем тоже должен подчиняться «антиковидным» требованиям.

Песков заявил, что экономические трудности «еще не позади»

За последние сутки в России выявлено 6 537 новых случая коронавируса, выздоровели 2 960 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 733 699, а выздоровевших — до 504 021 человек.

Зафиксировано 104 новых смертельных случая. Всего от коронавируса в России умерли 11 439 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений — москвичам разрешили не носить маски на улице.

Роспотребнадзор РФ заявил, что COVID-19 не передается во время купания в открытых водоемах — вирус погибает в воде под воздействием солнечных лучей.



Глава Башкортостана Радий Хабиров оценил эпидемиологическую ситуацию в регионе. «Без лирики, ситуация такова, что у нас нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции», — сказал он.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов оценил риск возникновения второй волны COVID-19 в России. По его словам, это зависит от того, как люди будут соблюдать меры безопасности. Если не носить маски и перчатки и не соблюдать дистанцию, события в России будут развиваться по сценарию США и Индии.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия прошла самую острую фазу пандемии, но нас ждут экономические проблемы. «В экономическом плане еще не все позади, нас ждут трудности впереди, это очевидно», — сказал он.

Певица Анита Цой переболела коронавирусом. «Постоянно он пытается найти, за что зацепиться: то почки, то печень, то давление, то сахар. Поэтому эти две недели болезни — просто какой-то кошмар», — рассказала она. Артистка призналась, что COVID-19 действует и на психику, и в какой-то момент она перестала «здраво мыслить».

Трамп надел маску

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 12 910 357. Умерли 569 128 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (3 304 942). На второй строчке — Бразилия (1 864 681), на третьей — Индия (878 254). Россия на четвертом месте (726 036, данные не обновлены), на пятом — Перу (326 326).

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился в медицинской маске. «Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал Трамп журналистам во время посещения госпиталя Walter Reed в субботу. До этого президент США не носил маску, хотя говорил, что будет выглядеть в ней хорошо, не хуже, чем герои вестернов.

В крупнейших реках Европы экологи обнаружили маски и перчатки, сообщила представитель Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер. Она не уточнила, о каких водоемах идет речь. Известно, что фонд исследует такие реки, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

Бежавшие из Уханя в США ученые обвиняют власти Китая в развитии пандемии. «Есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы», — сказал бывший помощник президента США Стив Бэннон.

Сегодня день национального траура по погибшим от COVID-19 в Казахстане. Память жертв коронавируса почтят минутой молчания.

Фото mos.ru

Мексика обошла Италию и вышла на четвертое место по количеству смертей от коронавируса. Число жертв превысило 35 тыс. человек.

В грудном молоке женщин, переболевших COVID-19, обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Они помогают ребенку противостоять вирусу.

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля.

Финляндия продлила запрет на въезд жителей России до 11 августа.

Индийская актриса Айшвария Рай, ее дочь, муж и свекор заболели коронавирусом.

Лилия Ахкиямова