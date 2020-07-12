Роспотребнадзор РФ заявил, что COVID-19 не передается во время купания

Роспотребнадзор РФ заявил, что бояться заразиться COVID-19 во время купания не нужно — вирус погибает в воде под воздействием солнечных лучей.

В ведомстве уточнили, что открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса.

Специалисты добавили, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений того, что инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду.

Между тем в Роспотребнадзоре напомнили, что в воде можно «подцепить» другие болезни, в том числе церкариоз, лямблиоз и лептоспироз.

Поэтому эксперты советуют внимательно выбирать место для купания и не купаться при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоема и после купания ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом и мочалкой, передает «Интерфакс».