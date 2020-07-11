Полицейские начали проводить рейды на пляже «Камское море» из-за наплыва отдыхающих

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Сегодня полицейские, сотрудники МЧС вышли на рейд на пляж «Камское море» из-за наплыва отдыхающих.

В администрации Лаишевского района напомнили, что купальный сезон в Татарстане будет открыт только на третьем этапе снятия ограничений, введённых в связи с напряжённой санэпидобстановкой, связанной с пандемией коронавируса.

«Напоминаем вам, что официально пляж «Камское море» закрыт», — говорится в сообщении администрации района на официальной странице в «инстаграм».

В комментариях пользователи сообщают, что правоохранители штрафуют и составляют протоколы за нахождение на пляже.

На этой неделе в связи с жаркой погодой тысячи татарстанцев приехали отдыхать и купаться на «Камское море». Жители республики забыли об «антиковидных» ограничениях и загорают, играют с детьми и плавают, совсем позабыв о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.