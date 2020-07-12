В Минздраве РФ оценили риск второй волны COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что вероятность возникновения второй волны COVID-19 зависит от того, как люди будут соблюдать меры безопасности.

В качестве примера специалист привел США и Индию, где фиксируются новые антирекорды по зараженным коронавирусом. По его мнению, это связано с несоблюдением простых мер профилактики респираторных инфекций.

Чуланов отметил, что ношение средств индивидуальной защиты, частое мытье рук, соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших могут затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны, передает «РИА Новости».

Декан медицинской школы Университета Гонконга профессор Габриэль Леунг заявил, что заразность коронавируса увеличилась на 30% из-за мутаций. По его словам, если в марте один инфицированный мог заразить два-три человека, то сейчас это число увеличилось до четырех.

