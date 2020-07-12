Пять тысяч детей из Татарстана не смогут поехать в детские лагеря на море

Из-за пандемии коронавируса порядка 5 тысяч детей из Татарстана в этом году не поедут в оздоровительные лагеря Анапы и Крыма. Об этом рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



По словам Фаттахова, из-за антивирусных требований число участников летней кампании сократилось ровно в половину. В результате в дети из Татарстана не поедут на море.

«К сожалению, регионы, которые нас принимали в предыдущие годы, пока официально не разрешили нам вывозить детей. А более того, на днях пришла рекомендация Роспотребнадзора о временном запрете на вывоз детей в другие субъекты», — рассказал Дамир Фаттахов в программе «Интервью без галстука».

Ранее власти Татарстана подробно разъяснили, как должны работать лагеря в условиях пандемии.

