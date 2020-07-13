Глава Зеленодольского района Татарстана поручил найти виновников очередного пожара в «Полукамушках»

Фото: соцсети

Руководитель Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил найти виновых в очередном пожаре в «Полукамушках», который произошел 11 июля, и ускорить работу по передаче оставшихся 18 домов инвестору. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

Он рассказал, что дома в историческом квартале законсервированы и переданы на охрану полиции и добровольной народной дружине.

«По сообщению МЧС, предварительной версией причины пожара накануне был поджог, сейчас поиском поджигателей занимаются правоохранительные органы, это их компетенция. Мы, как администрация района, ведем работу по поиску инвестора и передачи ему оставшихся 18 домов», — сказал Хазиев.

На данный момент в «Полукамушках» идет реконструкция восьми домов, которые признаны объектами культурного наследия. Афанасьев поручил завершить данные работы ко Дню республики.

Отметим, что с весны 2019 года в Зеленодольске регулярно вспыхивают пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Последний пожар произошел 12 июня.