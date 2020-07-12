Леонид Слуцкий: «Сегодня у меня было совершенно другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал итоги матча 28 тура против ЦСКА (1:1), а также объяснил, почему не стал праздновать гол в ворота команды, которую он тренировал на протяжении 7 лет — с 2009 по 2016 годы.

— Первый тайм у нас получился не очень хорошо. Мы не могли правильно расставиться в атаке, не получалось выйти в позиционку и пришлось сосредоточиться на обороне. Во втором тайме мы пропустили гол при достаточно курьезных для нас обстоятельствах. Абильдгор покинул поле, и мы еще не успели выпустить Тарасова, а второй центральный защитник Пабло Сантос лежал на поле в том эпизоде и поэтому «провисла» центральная зона. Я рад, что не бросили весла, продолжили играть, создавать моменты, и, в конце концов, сумели отыграться.

— Удивил ли чем-то ЦСКА?

— Как вы понимаете, я смотрю все матчи «армейцев» и понимаю, в какой тактической модели они играют. Просто даже когда ты знаешь, что будут идти диагональные пасы на Марио и он будет включаться, то какой бы у тебя план на игру не был, его очень сложно сдержать. Это только один маленький пример.

— Почему не праздновали гол, который Марков забил с пенальти?

— Для тренеров, пожалуй, тема их прошлого не так актуальна, как для игроков, но вот такая была моя внутренняя оценка ситуации.

— Спустя три с половиной года вернулись на стадион ЦСКА. Какие ностальгические ощущения испытали?

— Были очень приятные ощущения. Какая-то внутренняя теплота. На протяжении всего матча, скажу честно, у меня было совершенно другое внутреннее состояние, нежели в любой другой игре чемпионата. Да, было крайне приятно вернуться на этот стадион. Пусть я непосредственно на нем не так много тренировал ЦСКА. Это было незабываемое время.

— «Рубин» после этой ничьей официально сохранил прописку в РПЛ. Можно сказать, что вы полностью удовлетворены проведенным отрезком сезона?

— Так сказать можно. Мы удачно провели отрезок после карантинной паузы. Это касается и качества игры, и результата. Задача-минимум, как и задача-максимум была в сохранении прописки в РПЛ. Мы эти задачи выполнили. Но оставшиеся две игры дома все равно постараемся провести как можно более качественно и подняться в турнирной таблице как можно выше. Это важно и для итогов нынешнего сезона, и для будущего чемпионата, учитывая какая короткая пауза будет.

— Что, все-таки, произошло с Абильдгором и Сантосом?

— Пабло мог играть дальше, но случилось микроповреждение и была нужна перестройка по тактике. Его замена была связана с этими двумя вещами. Что касается Абильдгора, то пока сложно что-то конкретное по его травме.

— Насколько важно для команды в психологическом плане добиваться таких ничьих на последних минутах?

— Я скажу так: здесь и ничья в Москве, с сильным соперником. Плюс концовка встречи, когда нужно было переламывать ход игры. Такие ничьи как сегодня, или победа в предыдущем матче против «Краснодара», для нашей молодой команды в плане внутренней уверенности очень важны.

Напомним, что казанский клуб сегодня сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в Москве, сравняв счет на 87-й минуте. Первый в сезоне пенальти в исполнении «Рубина» реализовал нападающий Евгений Марков.