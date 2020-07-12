«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА, Марков забил первый пенальти казанцев в сезоне

«Рубин» в гостях сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1) в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Счет был открыт на 63-й минуте встречи, когда форвард хозяев Чалов с линии штрафной отправил мяч в ворота Дюпина. Казанцы пошли вперед, но долгое время не могли сравнять результат. В самом конце матча Обляков сфолил на Кварацхелии и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти. Нападающий «Рубина» Марков точно реализовал свою попытку и казанцы ушли от поражения.

Благодаря этому результату команда Леонида Слуцкого продлила свою беспроигрышную серию до четырех матчей.