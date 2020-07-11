В РПЦ заявили, что превращение Святой Софии в мечеть способно повлиять на ход истории

Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть способно «повлиять на ход истории».

В Facebook он отметил, что происходящее вызывает у представителей РПЦ боль, горечь, негодование.

«Предпринят шаг огромного символического значения, способный повлиять на ход истории. И очень жаль, что этот шаг не направлен к укреплению мира, к межрелигиозной гармонии, к улучшению взаимопонимания, в частности — между народами Турции и России», — добавил Балашов.

Вчера Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора. Таким образом, он вновь стал мечетью. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что первые мусульманские богослужения в соборе предполагается провести 24 июля.