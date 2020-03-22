В Зеленодольске в Полукамушках произошел пожар — видео

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В Зеленодольских Полукамушках загорелись два дома. Видео пожара сняли очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что возгорание произошло в домах №16 и №9 на Красном переулке. Оба возгорания потушили.

Площадь пожара в первом доме составила 24 квадратных метра, во втором — достигла 73 квадратных метров, пишет «Татар-информ».

Отметим, что с весны 2019 года в Зеленодольске регулярно вспыхивают пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Прокуратура Татарстана уже заявляла, что местные власти уделяют недостаточно внимания сохранению этого исторического района.

