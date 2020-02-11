В Зеленодольске произошел новый пожар в «Полукамушках»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Во вторник днем в зеленодольском районе «Полукамушки» произошел очередной пожар. Его площадь составила 40 кв. метров.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, сообщение о возгорании поступило в 12.02. Первым заметил дым охранник, который увидел, как из дома выбегает посторонний мужчина. Зайдя внутрь, охранник увидел пожар и вызвал спасателей.

К прибытию пожарных подразделений огнем была охвачена пристроенная деревянная веранда, а также кровля дома.

Причины пожара устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что с весны 2019 года в Зеленодольске регулярно вспыхивают пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Прокуратура Татарстана уже заявляла, что местные власти уделяют недостаточно внимания сохранению этого исторического района.

