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В августе в Казани могут разрешить заполнять трибуны спортобъектов наполовину

19:19, 11.07.2020 1
В августе в Казани могут разрешить заполнять трибуны спортобъектов наполовину
Фото: realnoevremya.ru

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов допустил, что заполняемость трибун спортивных объектов может быть увеличена в августе с 10% до 50%.

«Мы с нашим операционным штабом смотрим за ситуацией в Татарстане и можем зеркально отразить московские меры», — сказал он.

Леонов отметил, что Москва находится на передовой пандемии, а в Татарстане ситуация с инфекцией обстоит лучше. Поэтому в ведомстве планируют открывать спортобъекты и, возможно, приглашать зрителей, пишет «Татар-информ».

Во вторник, 7 июля, в Альметьевске для посетителей открылся стадион «Городской».

СпортОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:10
    надо подумать они заполняются полностью.
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