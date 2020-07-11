В августе в Казани могут разрешить заполнять трибуны спортобъектов наполовину

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов допустил, что заполняемость трибун спортивных объектов может быть увеличена в августе с 10% до 50%.

«Мы с нашим операционным штабом смотрим за ситуацией в Татарстане и можем зеркально отразить московские меры», — сказал он.

Леонов отметил, что Москва находится на передовой пандемии, а в Татарстане ситуация с инфекцией обстоит лучше. Поэтому в ведомстве планируют открывать спортобъекты и, возможно, приглашать зрителей, пишет «Татар-информ».

Во вторник, 7 июля, в Альметьевске для посетителей открылся стадион «Городской».

