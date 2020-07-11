В Альметьевске скончался врач-инфекционист Игорь Федоров
Врач Альметьевской центральной районной больницы Игорь Федоров скончался на 60-м году жизни.
Причину смерти предстоит установить экспертизе.
Игорь Васильевич Федоров родился в Ашхабаде Туркменской ССР в 1961 году.
Он окончил в 1985 году Туркменский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», а затем интернатуру по инфекционным болезням.
С 1986 по 2010 год работал в Ашхабадской городской инфекционной больнице врачом анестезиологом-реаниматологом. Еще 7 лет проработал в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.
В 2018 году Федоров переехал в Альметьевск, где стал врачом-инфекционистом инфекционного отделения Альметьевской ЦРБ, передает «Татар-информ».
Ранее в Нижнекамске на 86-м году жизни скончалась акушер-гинеколог Зоя Антропова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым