В Альметьевске скончался врач-инфекционист Игорь Федоров

Врач Альметьевской центральной районной больницы Игорь Федоров скончался на 60-м году жизни.

Причину смерти предстоит установить экспертизе.

Игорь Васильевич Федоров родился в Ашхабаде Туркменской ССР в 1961 году.

Он окончил в 1985 году Туркменский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», а затем интернатуру по инфекционным болезням.



С 1986 по 2010 год работал в Ашхабадской городской инфекционной больнице врачом анестезиологом-реаниматологом. Еще 7 лет проработал в Центре профилактики и лечения инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении.



В 2018 году Федоров переехал в Альметьевск, где стал врачом-инфекционистом инфекционного отделения Альметьевской ЦРБ, передает «Татар-информ».



Ранее в Нижнекамске на 86-м году жизни скончалась акушер-гинеколог Зоя Антропова.

