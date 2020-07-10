В Нижнекамске скончалась 86-летняя акушер-гинеколог

В Нижнекамске на 86 году жизни скончалась акушер-гинеколог Зоя Антропова.



Причина смерти не уточняется.

Прощание состоится в 10.30 в храме Воскресения Христова (Мурадьяна, 5), сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Она родилась 19 мая 1935 года в Кировске Мурманской области. В 1971 году Антропова переехала с мужем в Нижнекамск, где она начала работать врачом акушером-гинекологом женской консультации ЦРБ, а позже стала заведующей родильным отделением.

С 1978 года Антропова исполняла обязанности заместителя главного врача роддома N1 по лечебной части. С 1992 года работала заведующей родильным блоком, с 2006 года — врачом — акушером гинекологом акушерского физиологического отделения. В апреле 2016 года Зоя Васильевна вышла на пенсию. До самого последнего рабочего дня она старалась быть полезной, щедро делилась своим опытом с молодыми специалистами, вела общественную работу, бессменно возглавляла парторганизацию роддома.

