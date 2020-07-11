Илон Маск связался с семьей основателя российской космонавтики Сергея Королева

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что связался с семьей конструктора ракетно-космических систем в Советском Союзе Сергея Королева. Предприниматель рассказал об этом на странице в соцсети.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

«Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших», — написал Илон Маск, не вдаваясь в детали разговора.

Интересно, что фамилию ученого Маск написал через апостроф два раза — на украинский манер «Корольов» и русский «Королёв».

Ранее SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, который доставил двух астронавтов на Международную космическую станцию.

