SpaceX Илона Маска второй раз пытается отправить астронавтов на МКС — ведется трансляция запуска ракеты

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Сегодня, 30 мая, в 22.22 по московскому времени SpaceX планирует во второй раз запустить ракету-носитель Falcon 9 с пассажирским космическим кораблем Crew Dragon, который доставит двух астронавтов на Международную космическую станцию.

Трансляцию ведет NASA. Сейчас здесь показывают репортаж со стартовой площадки. После того, как экипаж Crew Dragon окажется на орбите, NASA планирует показать стыковку с МКС, открытие люка и встречу астронавтов с экипажем Международной космической станции.

Отметим, что запуск ракеты 27 мая отложили из-за «нелетной» погоды.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российские космонавты высадятся на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

