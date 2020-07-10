В России с 15 июля возобновят международные полеты

В России с 15 июля начнут снимать ограничения на международные полеты, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РБК.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта.

В конце июня глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением поэтапного снятия ограничений на международные полеты. Однако в начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа.

