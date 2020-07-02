СМИ: Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Фото: Максим Платонов

Росавиация направила в аэропорты телеграмму с сообщением о продлении ограничения на международные полеты до 1 августа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в другие страны.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами с 27 марта. С июня россиянам можно выезжать за границу для работы, учебы, лечения или для ухода за родственниками.

Сегодня пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что никаких планов в части открытия границ с другими странами в Татарстане не строят.

«Решения всегда основываются на той ситуации, которая происходит здесь и сейчас. В Республике Татарстан откроются международные границы тогда, когда они откроются в Российской Федерации», — сказала она.