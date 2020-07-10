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В Татарстане вновь ожидают грозу и град

14:28, 10.07.2020
В Татарстане вновь ожидают грозу и град
Фото: pixabay.com

В ГУ МЧС России по Татарстану со ссылкой на Управление гидрометцентра республики сообщили об ухудшении погоды.

С 18.00 10 июля до 6.00 11 июля в Татарстане ожидается гроза с кратковременными усилениями северо-западного ветра до 18—23 м/с. Локально возможен град.

Сегодня в Татарстане также ожидается гроза. На момент написания заметки температура воздуха в Казани составляла 24 градуса выше нуля.

Общество Татарстан
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