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Гроза сменит экстремальную жару в Татарстане

13:12, 09.07.2020 1
Гроза сменит экстремальную жару в Татарстане
Фото: pxhere.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 10 июля.

По информации Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с, днем локально град.

Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об опасной жаре сегодня, 9 июля. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:25
    Не ухудшение, а улучшение.
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