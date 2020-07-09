Гроза сменит экстремальную жару в Татарстане
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий 10 июля.
По информации Гидрометцентра РТ, завтра в Татарстане ожидается гроза и кратковременные усиления ветра до 18—23 м/с, днем локально град.
Накануне в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об опасной жаре сегодня, 9 июля. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», в это время температура в Татарстане будет подниматься до 35—37 градусов.Общество Татарстан
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