Особые экономические зоны «Иннополис» и «Алабуга» Татарстана признаны эффективно функционирующими

Две особые экономические зоны Татарстана признаны эффективно функционирующими в 2019 году. Речь идет о зонах «Иннополис» и «Алабуга».

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, есть три категории эффективности особых экономических зон: эффективное функционирование (показатель выше 80%), достаточно эффективное функционирование (от 40% до 80%) и неэффективное функционирование (менее 40%).

Оценку дают по 25 абсолютным и относительным количественным показателям: деятельность резидентов, рентабельность, деятельность органов управления и другим параметрам.

Согласно расчетам, ОЭЗ «Алабуга» в 2019 году получила 97%, а ОЭЗ «Иннополис» — 100%. Таким образом, обе особые экономические зоны Татарстана получили статус «эффективное функционирование».



Отметим, что вчера Иннополис посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Сегодня он находится в «Алабуге».