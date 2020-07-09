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Татарстан попал в новостную повестку всех федеральных СМИ благодаря визиту Мишустина

18:42, 09.07.2020
Татарстан попал в новостную повестку всех федеральных СМИ благодаря визиту Мишустина
Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Татарстан прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ознакомился с ходом строительства новых корпусов клинической инфекционной больницы им. Агафонова в Казани, встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным Советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и побывал на панельной дискуссии с участниками IT-индустрии в Иннополисе.

Завтра программа визита Михаила Мишустина в Татарстане продолжится. Премьер-министр проведет совещание по строительству автодороги Европа — Западный Китай и осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно».

Уже сейчас Татарстан попал в новостную повестку всех федеральных СМИ:

«РИА Новости»: «Мишустин оценил решение о налоговом маневре в IT-сфере».

Первый канал: «Михаил Мишустин посетил новый корпус клинической инфекционной больницы в Казани».

ТАСС: «Мишустин: Россия не может позволить себе быть ведомой в сфере цифровой трансформации».

«Интерфакс»: «Мишустин пообещал 20 млрд рублей IT-компаниям на новые разработки», «Правительство РФ сделало рекомендательными 30% СНиПов и ГОСТов в сфере строительства».

МИР-24: «Мишустин призвал брать пример с Татарстана в создании инфекционной больницы».

«Российская газета»: «Михаил Мишустин возобновил поездки по регионам».

Телеканала «Звезда»: «Сплав технологий и оптимизация процессов»: Мишустин посетил строящуюся больницу в Казани».

ОбществоВласть Татарстан
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