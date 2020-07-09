Мишустин проводит встречу с Миннихановым

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава российского правительства Михаил Мишустин проводят двустороннюю встречу.



Руководитель республики поблагодарил Мишустина за проведение в Иннополисе совещания по вопросам высоких технологий.

Глава российского правительства отметил успешный опыт Татарстана в возведении инфекционной больницы.

Также к беседе подключился Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Мишустин напомнил, что в последний раз встречался с первым президентом РТ год назад, на параде Победы в Москве. Также он вспомнил о своем визите в Татарстан во время открытия ОЭЗ «Алабуга».

Напомним, сегодня Мишустин прибыл в Казань с двухдневным рабочим визитом. За это время премьер-министр проведет совещание по вопросам ГЧП в сфере IT, посетит ОЭЗ «Алабуга». Сегодня он уже осмотрел построенный за несколько месяцев корпус инфекционной больницы.