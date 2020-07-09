Шамиль Газизов не смог сдержать слез, прощаясь с персоналом и командой «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который перейдет на аналогичную должность в ближайшее время в «Спартаке», попрощался со своей нынешней командой.

«Шамиль Газизов только что попрощался с командой и заплакал на фразе «спасибо, ребята, вы лучшие». Грустная победа», — написал комментатор матча Роман Нагучев в «Твиттере».

Напомним, «Уфа» вчера на выезде обыграла «Ростов» (2:1), уступая по ходу матча 0:1 в игре 27-го тура РПЛ.

После отставки Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака» Шамиль Газизов согласился занять этот пост работать в московском клубе. Специалист проработал в команде из столицы Башкортостана 8 лет.