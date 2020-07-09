В Казани эвакуатор помял фургон «Газели», когда проезжал под мостом у Речпорта

Фото: @perehvat_efir

В Казани водитель эвакуатора не рассчитал габариты, когда проезжал железнодорожный мост недалеко от Речного порта. Он повредил фургон «Газели» и оборвал провода троллейбусной линии. Видео с места события опубликовано в соцсетях.

На ролике видно, как эвакуатор «Газон» проезжает под мостом, и в этот момент фургон «Газели» его задевает и с хрустом мнется.

Сегодня около 4 часов утра в Казани автомобиль Audi на большой скорости врезался в забор, а затем в микроавтобус.