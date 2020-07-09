В Казани спорткар снес забор и опрокинул микроавтобус — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани спортивный автомобиль Audi врезался в забор, а затем в микроавтобус. Пострадал один человек. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

Авария произошла на улице Чистопольской около 4 часов утра. По предварительной версии, 24-летний водитель спортивного автомобиля на высокой скорости не справился с управлением, снес забор, после чего влетел в проезжающий микроавтобус Toyota. Тот, в свою очередь, опрокинулся на бок, загородив проезд.

В результате аварии пострадал водитель Audi. Его доставили в больницу. Спорткар превратился в груду металла.



Ранее в Казани иномарка на высокой скорости подскочила, проехалась по припаркованному авто и упала на забор частного дома. Водитель сбежал.

