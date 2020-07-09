СК возбудил уголовное дело против губернатора Хабаровского края Фургала
Против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело. Он задержан.
Дело возбуждено в отношении организованной преступной группы.
По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В частности, речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
Кроме Фургала ранее уже задержали и арестовали четверых человек. Следователи считают их активными участниками организованной группы, им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено просить для него меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщает на сайте СК РФ.
Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ России.
Сергей Фургал был избран губернатором Хабаровского края в сентября 2018 года.ПроисшествияОбществоВласть
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