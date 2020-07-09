Вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что все депутаты фракции в Госдуме могут сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом пишет РБК.



Он также заявил, что Фургал не будет исключен из состава ЛДПР. По его словам, задержание губернатора связано с политическими мотивами, его успехами на посту и партийной принадлежностью.

Против Фургала возбудили уголовное дело, он задержан. По данным следствия, губернатор Хабаровского края является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В частности, речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следователи также проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Его пресс-секретарь назвала происходящее абсурдом.