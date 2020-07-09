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В Хабаровском крае назвали абсурдом задержание губернатора Сергея Фургала

10:27, 09.07.2020 1
В Хабаровском крае назвали абсурдом задержание губернатора Сергея Фургала
Фото: sledcom.ru

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко назвала его задержание абсурдом. Телеканалу РБК она заявила, что им ничего неизвестно о процессе задержания и где сейчас глава региона.

«Более того, его задержали утром возле дома, когда он собирался выезжать на работу, и он не успел даже назначить и.о, кто бы сейчас возглавил правительство края. То есть это очень все неожиданно было», — сказала Томченко.

Она отметила, что «ничего не предвещало беды, никаких звоночков не поступало».

Против Фургала возбудили уголовное дело. Он задержан, его отправят в Москву. По данным следствия, губернатор Хабаровского края является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В частности, речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следователи также проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:02
    Платошкин тоже арестован... а хотел выиграть у Фурагала выборы... они связаны судьбой.
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