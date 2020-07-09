СК проверяет губернатора Хабаровского края на причастность к другим преступлениям

Фото: wikipedia.org Presidential Press and Information Office

Следственный комитет проверяет задержанного накануне губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению следствия, Фургал организовал покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей в 2004 — 2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Следователи проводят следственные действия по поиску доказательств причастности Фургала и к другим особо тяжким преступлениям, которые были совершены на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.



Кроме Фургала были задержаны и арестованы четверо частников организованной группы. Каждому из них предъявлены обвинения в зависимости от роли, сообщает ведомство.



Ранее сообщалось, что против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбудили уголовное дело. Он задержан.