Жириновский заступился за задержанного губернатора Хабаровского края

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заступился за губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого задержали накануне по подозрению в организации заказных убийств.

Жириновский предъявил претензии к тому, что на Фургала при задержании были надеты наручники. Также он задался вопросом, почему у правоохранителей не было вопросов к Фургалу целых 15 лет, пока Фургал участвовал в избирательных кампаниях различного уровня.

«Если действительно в 2004—2005 годах были какие-то преступления, убийства, неважно что, и был якобы замешан Сергей Иванович Фургал, чего вы (силовики) ждали 15 лет?» — сказал лидер ЛДПР «РИА Новости».

Также Жириновский добавил, что Сергея Фургала не будут исключать из партии. Также он заявил, что в знак протеста против задержания Сергея Фургала ЛДПР может сложить полномочия в полном составе, передает «Комсомольская правда».

Напомним, что против Фургала возбудили уголовное дело. По данным следствия, губернатор Хабаровского края является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. В частности, речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Следователи также проверяют Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко назвала его задержание абсурдом.

