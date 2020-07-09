Евсеев: «Я рад, что такой человек, как Газизов, будет работать в «Спартаке»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал уход генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова в «Спартак». Он рад, что такой специалист переходит на работу в московскую команду.

«Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть», — написал Евсеев в своем «Инстаграме».

Также он отметил заслуги Газизова в развитии футбола в Башкортостане.

«За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру, и это дает свои плоды. И он никогда не ушел бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба», — считает Евсеев.

Напомним, накануне владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил информацию, что Газизов со следующей недели станет генеральным директором московской команды. Решение об его уходе из «Уфы» поддержал глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее стало известно, что уфимский клуб недополучил обещанные средства из бюджета региона. По некоторым данным, «Уфа» недосчиталась финансирования на 800 миллионов рублей.