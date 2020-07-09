Ночью в Казани загорелся склад с вторсырьем — видео тушения от МЧС по Татарстану

Фото: МЧС по РТ

Ночью в Казани произошел крупный пожар на складе с тюками со вторсырьем. Загорелось административное здание на улице Южно-Промышленной, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, горела крыша одноэтажного административного здания размером 15х30 м и пустого ангара размером 10х30 м. По предварительным данным, площадь пожара составляла 1 200 кв. м. В 23.24 к месту тушения выехал пожарный поезд.

Во время горения не было угрозы перехода на резервуары с нефтепродуктами. Они находятся в 250 метрах от места пожара.

Ликвидация горения зафиксирована в 02.10. Огонь повредил склад, в котором хранились тюки с картоном, полиэтиленом и резиной, административное здание и пустой ангар. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также вчера произошел пожар в торговом центре в Альметьевске. Горели и внутренние помещения, и фасад здания.

