Пожар в альметьевском ТЦ «Панорама»: фото, видео, комментарии очевидцев

«Панорама» в огне

Сегодня в Альметьевске произошел пожар в самом крупном и популярном торговом центре города — «Панораме». Горели и внутренние помещения, и фасад здания. Огонь и дым были видны издалека.

Сообщение о пожаре поступило в 15.05, уже к 15.15 пожарные локализовали огонь внутри помещения, рассказали в ГУ МЧС РФ по РТ. В ходе разведки спасатели нашли очаг пожара внутри здания — на третьем этаже, в помещении магазина на площади 1 квадратный метр.

В 15.24 возгорание локализовали на фасаде здания. Еще через 14 минут пожарные полностью и везде потушили огонь. Площадь пожара на фасаде составила порядка 50 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 90 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС — 55 человек и 14 единиц техники.

Сначала в МЧС сообщили, что во время пожара торговый центр работал частично: на первом этаже вели деятельность шесть павильонов, на втором — «М.Видео», на третьем — «Макдоналдс». Самостоятельно из ТЦ эвакуировались 45 человек — персонал магазинов. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар начался с магазина одежды

По предварительной информации МЧС, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды на третьем этаже, а потом «пополз» по электрокабелю на фасад здания — там загорелся утеплитель под декоративной плиткой. Перекрытия здания остались целыми, но, по свидетельствам очевидцев, фасад потерял часть элементов.

Тем временем Альметьевская городская прокуратура начала свою проверку обстоятельств возгорания в ТЦ. На место пожара выехали заместители прокурора города Роман Шипков и Сергей Карамзин. Сотрудники прокуратуры должны оценить, как соблюдались на объекте нормы пожарной безопасности, и определить ответственного за это происшествие.

Как сообщал «Реальному времени» очевидец с места пожара, работало множество полицейских и пожарных.

Людей близко к ТЦ не подпускали, а вокруг сильно пахло «жженой резиной».

ТЦ «Панорама» находится в центре нефтеграда и, по словам местных жителей, является центром притяжения молодежи. В нем (по крайней мере, до пандемии) работало множество магазинов, фуд-корт, рестораны, кинотеатр, развлекательная зона.

Дарья Пинегина, Лина Саримова