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В России выпустили фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова

19:58, 08.07.2020
В России выпустили фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Фото: instagram.com/abdulmanap.nurmagomedov

RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В фильме использованы кадры, которые были сняты в октябре прошлого года для документального сериала Dagestan: Land of Warriors. В связи со смертью Нурмагомедова серию выложили без номера.

О смерти Нурмагомедова 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам друга 57-летнего тренера Рамазана Рабаданова, он перенес два инсульта. В конце апреля у Нурмагомедова обнаружили COVID-19.

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