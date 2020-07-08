В России выпустили фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова

RT выпустил фильм памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В фильме использованы кадры, которые были сняты в октябре прошлого года для документального сериала Dagestan: Land of Warriors. В связи со смертью Нурмагомедова серию выложили без номера.

О смерти Нурмагомедова 3 июля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам друга 57-летнего тренера Рамазана Рабаданова, он перенес два инсульта. В конце апреля у Нурмагомедова обнаружили COVID-19.