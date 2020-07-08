У арбитра, назначенного на игру «Уфы» с «Ростовом», нашли коронавирус

Резервный судья матча 27-го тура между «Ростовом» и «Уфой» Артем Чистяков снят с обслуживания игры из-за найденного у него коронавируса. Арбитр сдал положительный результат на новую коронавирусную инфекцию, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Вместо него на игру назначен Владимир Сельдяков. Остальные судьи здоровы и готовы к работе. Полностью судейская бригада на матч в Ростове-на-Дону теперь выглядит следующим образом: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владислав Назаров; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Алексей Тюмин.

Напомним, ранее из-за найденного у шести игроков коронавируса «Ростову» пришлось выставить игроков своей академии на матч РПЛ против «Сочи» (1:10). Встреча закончилась скандалом и обсуждалась по всему миру.

На следующий день в некоторых СМИ появилась информация о заражении коронавирусом в составе «Уфы». Уфимцы не стали отменять игру с «Тамбовом» (2:1), но чуть позже подтвердили, что в команде был найден заболевший COVID-19.