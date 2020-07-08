Навка включена в состав жюри премии ISU Skating Awards

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил имена судей, вошедших в состав членов жюри премии Skating Awards по фигурному катанию.

В список судей вошла олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Навка. Кроме нее также членами жюри избраны двукратная чемпионка мира Мики Андо (Япония), пятикратная чемпионка Европы и трехкратная вице-чемпионка мира Сурия Бонали (Франция), двукратная бронзовая медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира Лу Чэнь (Китай), чемпион мира Тодд Элдридж (США) и бронзовый призер Олимпиады-2018 в парном катании Эрик Рэдфорд (Канада).

Первый в истории фигурного катания ледовый «Оскар» состоится 11 июля 2020 года. В рамках Skating Awards будут определены победители в семи номинациях.



При этом в число номинантов не включена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Ранее в Федерации фигурного катания России (ФФКР) попросили объяснить ее непопадание в число претендентов на премию.