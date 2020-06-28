В ФФКР попросили объяснить отсутствие Загитовой в числе претендентов на премию ISU

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев призвал объяснить непопадание Олимпийской чемпионки Алины Загитовой в число претендентов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards 2020.

«О том, как конкретно отбираются спортсмены для номинаций, мало что известно, отсюда логично, что будет много противоречий. Одни «за», другие «против». Организаторы должны зрителям просто объяснить технологию отбора.

А то кто-то говорит, что Загитова не попала ни в одну из номинаций, потому что она не выступала на основных стартах. Ну если не выступала, так объясните тогда четко логику решения.

Медведева тоже не выступала на крупнейших международных турнирах. Но ситуация грозит тем, что болельщики не будут вникать в тонкости, а будут возмущаться, почему Медведева вошла в число претендентов на премию, а Загитова нет», — считает Писеев «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что Загитову не включили в число победителей премии ISU Skating Awards. При этом изначально фигуристка была включена в три номинации - «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа», но в итоге ни одной из них не попала в тройку финалистов.

Подробнее об этой ситуации и о том, с чем может быть связан отказ, можно почитать в материале «Реального времени».

Первый в истории фигурного катания ледовый «Оскар» состоится 11 июля 2020 года. В рамках Skating Awards будут определены победители в семи номинациях.