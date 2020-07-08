Титов: «Матч «Уфы» на выезде — это всегда повод подозревать, что голов может и не быть»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов дал свой прогноз на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». Он полагает, что уфимцы будут играть от обороны и не позволят сопернику создавать много опасных моментов.

«Ростову» предстоит очень непростой матч против «Уфы». У команды Евсеева стальной характер, она даже в меньшинстве умудряется порой отыгрываться. Ну и защищается «Уфа» здорово, «Ростов» точно будет испытывать проблемы. Зон свободных «Уфа» не предоставит, будет действовать максимально компактно, собранно. Ну и, конечно, при удобном случае уфимцы могут убежать», — сказал Титов.

При этом он считает, что футбол «Уфы» на выезде чаще всего не предполагает забитых голов. Титов не будет удивлен, если игра с «Ростовом» завершится без взятия ворот.

«Не думаю, что эта игра может получиться очень уж результативной. «Уфа», как я и сказал, закроется, и «Ростов» упрется в стену. Наверняка и жарко очень будет, хоть игра и вечерняя. Матч с участием «Уфы» на выезде — это всегда повод подозревать, что голов может и не быть», — сказал Титов.

Напомним, матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой» пройдет в среду в Ростове-на-Дону. После 26 сыгранных туров в активе уфимцев 33 очка, и команда Евсеева вышла на чистое шестое место в РПЛ.

Уфимский клуб уже сдал тесты на коронавирус. Все анализы футболистов показали отрицательный результат. Таким образом, «Уфа» сможет отправиться на выездной матч основным составом.

Подробнее о наиболее важных событиях предстоящего тура в российском чемпионате можно почитать в материале «Реального времени».