Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед игрой с «Ростовом»

Футболисты «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем 27-го тура РПЛ с «Ростовом». Все анализы показали отрицательный результат.

«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошел тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Ростовом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды — отрицательные. Готовы к завтрашней игре», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой» пройдет в среду в Ростове-на-Дону. После 26 сыгранных туров в активе уфимцев 33 очка, и команда Евсеева вышла на чистое шестое место в РПЛ.

Подробнее о наиболее важных событиях предстоящего тура в российском чемпионате можно почитать в материале «Реального времени».