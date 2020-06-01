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Главное о коронавирусе на 1 июня: в Татарстане сожгли вышку сотовой связи, в России готово лекарство от COVID

11:11, 01.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 1 июня: в Татарстане сожгли вышку сотовой связи, в России готово лекарство от COVID

Туристам в Татарстане скинут 25% в ресторанах и дадут бесплатное проживание для детей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 50 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 49 — контактные. 19 человек госпитализированы, 31 лечится дома (у них легкая или бессимптомная форма).

Больше всего заболевших в Казани (23 человека) и в Набережных Челнах (18).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 244 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 690 человек, из них 74 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстан на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.

  • АКРА: Татарстан в этом году сможет обойтись без заемных средств.
  • Туристам в Татарстане предложат 25% скидки в ресторанах и бесплатное проживание детей.
Фото Максима Платонова
  • В Елабуге полиция задержала девушку в парке за отсутствие перчаток. При этом у самих сотрудников полиции перчаток тоже не было.
  • В Татарстане сегодня откроются санатории.
  • В Зеленодольском районе на выходных неизвестные подожгли сотовую вышку, раздающую интернет (напомним, телеведущий Соловьев призвал усмирить активистку, которая поддержала поджоги вышек сотовой связи).
  • В Татарстане доля бессимптомных больных снизилась с 54% до 20—30% случаев, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.
  • Туристическая отрасль Татарстана потеряла 2,4 миллиарда рублей только за апрель.

ВВП России потерял 8 трлн рублей

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 994 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 414 878, а выздоровевших — до 175 877 человек.

Зафиксировано 162 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 855 россиян.

Топ регионов России по числу заболевших

  • ВВП России за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7—8 трлн рублей.
  • Врачи попросили Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты.
  • Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир» — поставки в больницы могут начаться 11 июня.
  • В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19.
  • В России из-за потерь от коронавируса могут закрыться до 30% салонов связи.
Фото Ильи Репина
  • В Башкирии инфекционный госпиталь построили за 55 дней.
  • В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции.
  • Вирусолог Виктор Ларичев посоветовал носить вместо масок строительные респираторы. «Они даже более эффективны, потому что плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают», — сказал он.
  • Артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом. Ранее она выставила на продажу квартиру в Черногории из-за «безденежья».
  • Сабантуй в Чувашии перенесли на неопределенный срок.

Трамп разорвал отношения между США и ВОЗ

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 171 182. Умерли 372 116 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 790 191). На второй строчке — Бразилия (514 849), Россия на третьем месте (405 843, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (276 156), на пятом — Испания (239 479).

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.
  • Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ. Взносы, которые Америка платила в ВОЗ, будут направлены на решение более актуальных вопросов.
  • В Греции туристический сезон начнется 15 июня.
  • Мальта открывает границы для туристов с 1 июля.
  • Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут, выяснили ученые из США.
Лилия Ахкиямова
Общество Татарстан
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