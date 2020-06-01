Главное о коронавирусе на 1 июня: в Татарстане сожгли вышку сотовой связи, в России готово лекарство от COVID

Туристам в Татарстане скинут 25% в ресторанах и дадут бесплатное проживание для детей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 50 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 49 — контактные. 19 человек госпитализированы, 31 лечится дома (у них легкая или бессимптомная форма).

Больше всего заболевших в Казани (23 человека) и в Набережных Челнах (18).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 244 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 690 человек, из них 74 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.

Татарстан на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.

АКРА: Татарстан в этом году сможет обойтись без заемных средств.

Туристам в Татарстане предложат 25% скидки в ресторанах и бесплатное проживание детей.

Фото Максима Платонова

В Елабуге полиция задержала девушку в парке за отсутствие перчаток. При этом у самих сотрудников полиции перчаток тоже не было.

В Татарстане сегодня откроются санатории.

В Зеленодольском районе на выходных неизвестные подожгли сотовую вышку, раздающую интернет (напомним, телеведущий Соловьев призвал усмирить активистку, которая поддержала поджоги вышек сотовой связи).

В Татарстане доля бессимптомных больных снизилась с 54% до 20—30% случаев, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Туристическая отрасль Татарстана потеряла 2,4 миллиарда рублей только за апрель.

ВВП России потерял 8 трлн рублей

За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 994 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 414 878, а выздоровевших — до 175 877 человек.

Зафиксировано 162 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 855 россиян.

Топ регионов России по числу заболевших

ВВП России за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7—8 трлн рублей.

Врачи попросили Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты.

Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир» — поставки в больницы могут начаться 11 июня.

В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19.

В России из-за потерь от коронавируса могут закрыться до 30% салонов связи.

Фото Ильи Репина

В Башкирии инфекционный госпиталь построили за 55 дней.

В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции.

Вирусолог Виктор Ларичев посоветовал носить вместо масок строительные респираторы. «Они даже более эффективны, потому что плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают», — сказал он.

Артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом. Ранее она выставила на продажу квартиру в Черногории из-за «безденежья».

Сабантуй в Чувашии перенесли на неопределенный срок.

Трамп разорвал отношения между США и ВОЗ

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 171 182. Умерли 372 116 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 790 191). На второй строчке — Бразилия (514 849), Россия на третьем месте (405 843, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (276 156), на пятом — Испания (239 479).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.

Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ. Взносы, которые Америка платила в ВОЗ, будут направлены на решение более актуальных вопросов.

В Греции туристический сезон начнется 15 июня.

Мальта открывает границы для туристов с 1 июля.

Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут, выяснили ученые из США.

Лилия Ахкиямова