Главное о коронавирусе на 1 июня: в Татарстане сожгли вышку сотовой связи, в России готово лекарство от COVID
Туристам в Татарстане скинут 25% в ресторанах и дадут бесплатное проживание для детей
За последние сутки в Татарстане подтвердились 50 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 49 — контактные. 19 человек госпитализированы, 31 лечится дома (у них легкая или бессимптомная форма).
Больше всего заболевших в Казани (23 человека) и в Набережных Челнах (18).
Всего в Татарстане зарегистрировано 3 244 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 690 человек, из них 74 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.
Татарстан на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.
- АКРА: Татарстан в этом году сможет обойтись без заемных средств.
- Туристам в Татарстане предложат 25% скидки в ресторанах и бесплатное проживание детей.
- В Елабуге полиция задержала девушку в парке за отсутствие перчаток. При этом у самих сотрудников полиции перчаток тоже не было.
- В Татарстане сегодня откроются санатории.
- В Зеленодольском районе на выходных неизвестные подожгли сотовую вышку, раздающую интернет (напомним, телеведущий Соловьев призвал усмирить активистку, которая поддержала поджоги вышек сотовой связи).
- В Татарстане доля бессимптомных больных снизилась с 54% до 20—30% случаев, сообщила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.
- Туристическая отрасль Татарстана потеряла 2,4 миллиарда рублей только за апрель.
ВВП России потерял 8 трлн рублей
За последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 994 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 414 878, а выздоровевших — до 175 877 человек.
Зафиксировано 162 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 855 россиян.
Топ регионов России по числу заболевших
- ВВП России за два месяца жестких ограничений, веденных из-за распространения коронавируса, потерял 7—8 трлн рублей.
- Врачи попросили Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты.
- Минздрав зарегистрировал первое российское лекарство для лечения коронавируса «Авифавир» — поставки в больницы могут начаться 11 июня.
- В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19.
- В России из-за потерь от коронавируса могут закрыться до 30% салонов связи.
- В Башкирии инфекционный госпиталь построили за 55 дней.
- В парках Москвы появилась разметка для соблюдения социальной дистанции.
- Вирусолог Виктор Ларичев посоветовал носить вместо масок строительные респираторы. «Они даже более эффективны, потому что плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают», — сказал он.
- Артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом. Ранее она выставила на продажу квартиру в Черногории из-за «безденежья».
- Сабантуй в Чувашии перенесли на неопределенный срок.
Трамп разорвал отношения между США и ВОЗ
По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 171 182. Умерли 372 116 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 790 191). На второй строчке — Бразилия (514 849), Россия на третьем месте (405 843, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (276 156), на пятом — Испания (239 479).
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.
- Трамп объявил о разрыве всех отношений между США и ВОЗ. Взносы, которые Америка платила в ВОЗ, будут направлены на решение более актуальных вопросов.
- В Греции туристический сезон начнется 15 июня.
- Мальта открывает границы для туристов с 1 июля.
- Солнечный свет убивает коронавирус за 15 минут, выяснили ученые из США.
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