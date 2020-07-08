В России могут изменить водительские права и ПТС

МВД России разработало законопроект, согласно которому на водительских правах могут появиться дополнительные обозначения.

Документ предлагает привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие с российским законодательством и нормами международного права.

Например, бланк водительского удостоверения предлагается дополнить надписью DRIVING LICENCE. Также в МВД планируют изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов. Теперь в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать сведения о мощности двигателя.

Также в паспорте транспортного средства уточнят перечень данных, которые вносят в графу «Особые отметки», а оформлять этот документ после утраты предлагается по новым правилам.

Отмечается, что нововведение коснется владельцев транспортных средств, которые не состояли ранее на государственном учете, пишет «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что в России могут разрешить использовать водительские права для обмена валюты и перевода средств без открытия счета.

