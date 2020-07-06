В России могут разрешить переводить деньги с водительским удостоверением вместо паспорта

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В России могут разрешить использовать водительские права для обмена валюты и перевода средств без открытия счета.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк России, сейчас минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает законопроект, разрешающий использовать водительское удостоверения для получения ряда банковских услуг. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Предполагается, что при помощи водительского удостоверения можно будет переводить деньги без открытия банковского счета, осуществлять почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тысяч рублей и проводить обмен валюты на сумму не выше 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить показывать электронные водительские права на смартфоне.

