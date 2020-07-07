Игроки «Ак Барса» и «Нефтехимика» вызваны на сбор молодежной сборной

Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Игорем Ларионовым назвал состав игроков, вызванных на первый летний сбор в Сочи.

Среди приглашенных — по одному хоккеисту из «Ак Барса» и «Нефтехимика»: Илья Сафонов и Максим Грошев.

Всего вызвано 28 игроков, в том числе Павел Елизаров, Шакир Мухамадуллин и Родион Амиров из «Салавата Юлаева».

Сборы пройдут в спортивном центре подготовки ФГБУ «Юг Спорт» с 25 июля по 5 августа. После этого команда поучаствует в предсезонном турнире Sochi Hockey Open.

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Вадим Жеренко («Динамо»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

Защитники: Даниил Зайцев («Авто»), Павел Елизаров, Шакир Мухамадуллин (оба — «Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов (СКА), Артемий Князев («Шикутими Сагенен»), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Реджайна Пэтс»), Даниил Чайка («Гелф Сторм»), Семен Чистяков («Авангард»).

Нападающие: Михаил Абрамов («Викториавилль Тигрес»), Егор Афанасьев («Виндзор Спитфайрс»), Родион Амиров («Салават Юлаев»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Матвей Гуськов («Норт Бэй Баталлион»), Ярослав Лихачев («Бленвилль-Буабриан Армада»), Илья Николаев («Локомотив»), Илья Овчинников («Авто»), Василий Пономарев («Шоуиниган Катарактс»), Илья Сафонов («Ак Барс»), Егор Спиридонов, Алексей Цыплаков (оба — СКА), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута).

Напомним, ранее в тренерском штабе молодежной сборной России по хоккею произошли изменения. Отныне национальную команду будет тренировать Игорь Ларионов, который до этого рассматривался в числе кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева».