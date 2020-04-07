Игорь Ларионов может возглавить «Салават Юлаев»

Тренер молодежной сборной России и хоккейный агент Игорь Ларионов вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева». По сообщению источника, его кандидатуру активно продвигают в среде руководителей клуба и чиновников республики.

Сам Ларионов подтвердил, что в прошлом году общался с руководством «Салавата Юлаева» и мог возглавить клуб перед началом сезона. Также он выразил готовность начать работу в Уфе, если получит хорошее предложение.

На этой должности в случае назначения он сменит Николая Цулыгина, проработавшего на посту главного тренера два последних сезона. Вместе с ним «Салават Юлаев» в прошлом году добрался до финала Восточной конференции, а в нынешнем вышел во второй раунд плей-офф.

Ранее генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов не стал подтверждать информацию о продлении контракта с Цулыгиным.

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР в качестве игрока. С конца 2019 года он входит в тренерский штаб молодежной национальной команды. Работая в ней, он запомнился своим громким высказыванием о засилии коррупции в российском хоккее.

Отметим, что Ларионов также продолжает свою работу хоккейным агентом. Среди его клиентов числится защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев и уроженец Нижнекамска, нападающий «СКА» Наиль Якупов.