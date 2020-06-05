Новости спорта

09:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Ларионов стал новым главным тренером молодежной сборной России

09:31, 05.06.2020
Ларионов стал новым главным тренером молодежной сборной России
Фото: fhr.ru

Новым главным тренером молодежной сборной России назначен Игорь Ларионов. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

На этом посту он сменил Валерия Брагина, который получил повышение в главную команду страны. Ранее Ларионов занимал пост старшего тренера «молодежки».

Также в новый тренерский штаб вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, а также тренер вратарей Николай Хабибулин.

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР в качестве игрока. С конца 2019 года он входит в тренерский штаб молодежной национальной команды. Работая в ней, он запомнился своим громким высказыванием о засилии коррупции в российском хоккее.

Напомним, ранее Ларионова связывали с работой в «Салавате Юлаеве», где он мог стать сменщиком Николая Цулыгина.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем