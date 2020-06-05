Ларионов стал новым главным тренером молодежной сборной России

Новым главным тренером молодежной сборной России назначен Игорь Ларионов. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

На этом посту он сменил Валерия Брагина, который получил повышение в главную команду страны. Ранее Ларионов занимал пост старшего тренера «молодежки».

Также в новый тренерский штаб вошли Сергей Голубович, Владимир Филатов, а также тренер вратарей Николай Хабибулин.

Ларионов является двукратным олимпийским чемпионом и четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР в качестве игрока. С конца 2019 года он входит в тренерский штаб молодежной национальной команды. Работая в ней, он запомнился своим громким высказыванием о засилии коррупции в российском хоккее.

Напомним, ранее Ларионова связывали с работой в «Салавате Юлаеве», где он мог стать сменщиком Николая Цулыгина.